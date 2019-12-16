Суд у Бельгії відклав розгляд питання про екстрадицію Пучдемона

Суд Брюсселя знову відклав розгляд справи про екстрадицію в Іспанію ексглави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона і двох його соратників, звинувачених Мадридом у заколоті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Слухання відкладені до 3 лютого.

Іспанське правосуддя хоче притягнути до відповідальності трьох каталонських політиків за їх роль у референдумі про незалежність автономії в жовтні 2017 року.

За словами їхніх адвокатів, троє політиків не можуть бути видані Іспанії, а Карлес Пучдемон і Тоні Комін користуються депутатською недоторканністю як депутати Європарламенту.

Спочатку слухання було призначене на 15 листопада, але адвокати Луїса Пуча і Тоні Коміна домоглися відстрочки цього слухання.

Ексглаву Каталонії було обрано в ЄП у травні цього року, однак він не отримав мандата депутата і не був внесений в офіційний список євродепутатів, оскільки Каталонія залишається частиною Іспанії, відповідно, список євродепутатів від цієї країни формує Мадрид. Щоб увійти до нього, Пучдемон мав би повернутися в Іспанію і скласти присягу на вірність іспанському народу.