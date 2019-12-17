Мэры столиц стран "Вышеграда" хотят прямого финансирования от ЕС

Оппозиционные мэры столиц стран "Вышеградской четверки" собрались в Будапеште в знак сопротивления росту "популистов, доминирующих в политическом ландшафте" в своих странах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Лидеры Братиславы, Будапешта, Праги и Варшавы пообещали объединить усилия и решить вызовы, вызванные нелиберальными правительствами их стран, а также бороться с изменением климата и неравенством.

Участники "Пакта о свободных городах" планируют лоббировать в Брюсселе прямой доступ к фондам ЕС, пытаясь обойти финансовые ограничения, наложенные их правительствами.

"Мы заинтересованы в борьбе за то, чтобы хотя бы часть денег ЕС поступала непосредственно в органы местного самоуправления, без посредничества центральных правительств", - сказал мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

"Сегодня четыре города образуют союз против националистических популистских режимов, которые душат демократию региона. Города - это острова, которые защищают ценности в наших странах от централизованной власти", - заявил мэр города Будапешта Гергей Карачонь.

Архитектор и музыкант Матуш Валло был избран мэром Братиславы после двухлетней кампании, которую поддержали две новосозданные оппозиционные партии, а мэров Варшавы и Будапешта поддержали широкие коалиции оппозиционных партий.

Мэр Праги от либеральной "Пиратской партии" Зденек Гржиб был избран после того, как его партия заняла второе место на муниципальных выборах и сформировала коалицию с двумя другими оппозиционными силами в совете города.

Местом проведения встречи выбрали кампус Центральноевропейского университета в Будапеште, который был вытеснен из страны правительством Виктора Орбана. Университет открыл свой новый главный кампус в Вене 14 ноября, но продолжает предлагать некоторые курсы в столице Венгрии.