Мери столиць країн "Вишеграду" хочуть прямого фінансування від ЄС

Опозиційні мери столиць країн "Вишеградської четвірки" зібралися в Будапешті на знак опору проти зростання "популістів, які домінували в політичному ландшафті" у своїх країнах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Лідери Братислави, Будапешта, Праги та Варшави пообіцяли об'єднати зусилля та вирішити виклики, спричинені їхніми неліберальними урядами, а також боротися зі зміною клімату та нерівністю.

Учасники "Пакту про вільні міста" планують лобіювати в Брюсселі прямий доступ до фондів ЄС, намагаючись обійти фінансові обмеження, накладені їхніми урядами.

"Ми зацікавлені в боротьбі за те, щоб принаймні частина грошей ЄС надходила безпосередньо до органів місцевого самоврядування, без посередництва центральних урядів", - сказав міський голова Варшави Рафал Тшасковський.

"Сьогодні чотири міста утворюють союз проти націоналістичних популістських режимів, що задушують демократію регіону. Міста – це острови, які захищають цінності в наших країнах від централізованої влади", - заявив мер міста Будапешта Гергей Карачонь.

Архітектор і музикант Матуш Валло був обраний мером Братислави після дворічної кампанії, яку підтримали дві новостворені опозиційні партії, а мерів Варшави та Будапешта підтримали широкі коаліції опозиційних партій.

Мер Праги від ліберальної "Піратської партії" Зденек Гржиб був обраний після того, як його партія посіла друге місце на муніципальних виборах і сформувала коаліцію з двома іншими опозиційними силами у раді міста.

Місцем проведення зустрічі обрали кампус Центральноєвропейського університету в Будапешті, який був витіснений з країни урядом Віктора Орбана. Університет відкрив свій новий головний кампус у Відні 14 листопада, але продовжує пропонувати деякі курси в столиці Угорщини.