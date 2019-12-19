В результате пожара в Барселоне пострадали 18 людей

В результате пожара в жилом доме в Барселоне пострадали 18 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

Пожар вспыхнул утром в четверг на нижнем этаже здания неподалеку от собора Святого семейства.

На место прибыли более 10 пожарных, которые взяли огонь под контроль незадолго до 10 утра.

В результате пожара помощь понадобилась 18 людям. Четырем из них помощь оказана на месте, остальных с травмами различной степени тяжести доставили в больницы. Сообщается, что состояние одного пострадавшего – очень тяжелое.

Пожар вызвал перебои в движении транспорта по ближайшим улицам.

Полиция Каталонии начала расследование обстоятельств пожара, однако основной гипотезой правоохранителей является поджог.