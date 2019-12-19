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В результаті пожежі у Барселоні постраждали 18 людей

Четвер, 19 грудня 2019, 11:59

В результаті пожежі в житловому будинку в Барселоні постраждали 18 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

Пожежа спалахнула зранку у четвер на нижньому поверсі будівлі неподалік від собору Святого сімейства.

На місце прибули більше 10 пожежників, які взяли вогонь під контроль незадовго до 10 ранку.

В результаті пожежі допомога знадобилася 18 людям. Чотирьом з них допомогу надали на місці, решту з травмами різного ступеня тяжкості доставили до лікарень. Повідомляється, що стан одного постраждалого дуже важкий.

Пожежа спричинила перебої у русі транспорту найближчими вулицями.

Поліція Каталонії розпочала розслідування обставин пожежі, однак основною гіпотезою правоохоронців є підпал.

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Іспанія
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