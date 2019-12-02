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США передали Нацполиции 88 автомобилей

Понедельник, 2 декабря 2019, 15:51

Соединенные Штаты в понедельник передали Национальной полиции Украины 88 автомобилей в рамках поддержки реформы правоохранительных органов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы с радостью продолжаем поддерживать реформу правоохранительных органов в Украине, даря эти 88 транспортных средств для Национальной полиции Украины", - проинформировала посольство США на своей странице в Facebook.

 
Фото с Facebook-страницы посольства США

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор во время церемонии заявил, что многие из этих транспортных средств будут предоставлены ​​полицейским в территориальных общинах, сообщило посольство.

"Итак, этим мы продолжаем сотрудничество и надеемся на то, что подобных церемоний в будущем станет больше", - цитирует посольство Тейлора.

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