США передали Нацполіції 88 автомобілів
Понеділок, 2 грудня 2019, 15:51
Сполучені Штати у понеділок передали Національній поліції України 88 автомобілів в рамках підтримки реформи правоохоронних органів.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Ми з радістю продовжуємо підтримувати реформу правоохоронних органів в Україні, даруючи ці 88 транспортних засобів для Національної поліції України", - проінформувала посольство США на своїй сторінці у Facebook.
Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор під час церемонії заявив, що багато з цих транспортних засобів буде надано поліцейським у територіальних громадах, повідомило посольство.
"Отже, цим ми продовжуємо співпрацю і сподіваємось на більше подібних церемоній у майбутньому", - цитує посольство Тейлора.
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