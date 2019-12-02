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США передали Нацполіції 88 автомобілів

Понеділок, 2 грудня 2019, 15:51

Сполучені Штати у понеділок передали Національній поліції України 88 автомобілів в рамках підтримки реформи правоохоронних органів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми з радістю продовжуємо підтримувати реформу правоохоронних органів в Україні, даруючи ці 88 транспортних засобів для Національної поліції України", - проінформувала посольство США на своїй сторінці у Facebook.

 
Фото з Facebook-сторінки посольства США

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор під час церемонії заявив, що багато з цих транспортних засобів буде надано поліцейським у територіальних громадах, повідомило посольство.

"Отже, цим ми продовжуємо співпрацю і сподіваємось на більше подібних церемоній у майбутньому", - цитує посольство Тейлора.

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