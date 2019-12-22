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Выборы президента Польши: Дуда вдвое опережает оппозиционную кандидатку

Воскресенье, 22 декабря 2019, 16:50

Действующий президент Польши Анджей Дуда с огромным преимуществом опережает главную кандидатку от оппозиции Малгожату Кидаву-Блонскую перед выборами главы государства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют обнародованные в воскресенье результаты опроса Estymator для DoRzeczy.pl.

46,6% респондентов указали, что готовы поддержать действующего президента Анджея Дуду, тогда как только 22,4% опрошенных проголосовали бы за кандидатку оппозиционной "Гражданской платформы" Малгожату Кидаву-Блонскую.

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На третьем месте - глава Крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш с 9,2%.

Ранее результаты последних социологических опросов указывали, что действующий лидер Польши Анджей Дуда во втором туре президентских выборов победил бы любого из ведущих оппозиционных кандидатов.

Выборы президента Польши состоятся в мае 2020 года.


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