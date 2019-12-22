Вибори президента Польщі: Дуда вдвічі випереджає опозиційну кандидатку

Чинний президент Польщі Анджей Дуда з величезною перевагою випереджає головну кандидатку від опозиції Малгожату Кідаву-Блонську перед виборами глави держави.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать оприлюднені в неділю результати опитування Estymator для DoRzeczy.pl

46,6% респондентів вказали, що готові підтримати чинного президента Анджея Дуду, тоді як лише 22,4% опитаних проголосували б за кандидатку опозиційної "Громадянської платформи" Малгожату Кідаву-Блоньську.

На третьому місці - глава Селянської партії Владислав Косіняк-Камиш із 9,2%.

Раніше результати останніх соціологічних опитувань вказували, що чинний лідер Польщі Анджей Дуда в другому турі президентських виборів переміг би будь-кого з провідних опозиційних кандидатів.

Вибори президента Польщі відбудуться у травні 2020 року.