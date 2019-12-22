Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

РФ обіцяє відповідь США на санкції за "Північний потік - 2"

Україна планує відкрити посольство в Албанії і генконсульства у Франції та США

Шторм у Європі: 8 людей стали жертвами стихії в Іспанії і Португалії

Польща на слова Путіна про Другу світову: пропаганда в стилі сталінізму






Вибори президента Польщі: Дуда вдвічі випереджає опозиційну кандидатку

Неділя, 22 грудня 2019, 16:50

Чинний президент Польщі Анджей Дуда з величезною перевагою випереджає головну кандидатку від опозиції Малгожату Кідаву-Блонську перед виборами глави держави.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать оприлюднені в неділю результати опитування Estymator для DoRzeczy.pl

46,6% респондентів вказали, що готові підтримати чинного президента Анджея Дуду, тоді як лише 22,4% опитаних проголосували б за кандидатку опозиційної "Громадянської платформи" Малгожату Кідаву-Блоньську.

Читайте також
Замість Туска: хто кине виклик президенту Дуді на польських виборах

На третьому місці - глава Селянської партії Владислав Косіняк-Камиш із 9,2%. 

Раніше результати останніх соціологічних опитувань вказували, що чинний лідер Польщі Анджей Дуда в другому турі президентських виборів переміг би будь-кого з провідних опозиційних кандидатів.

Вибори президента Польщі відбудуться у травні 2020 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща
powered by lun.ua