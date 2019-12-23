Во Франции запретили продажу местных летних овощей и фруктов в зимний период

С 21 декабря по 30 апреля французские производители органической продукции больше не смогут продавать летние овощи и фрукты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Эта мера, действующая с 21 декабря, была одобрена Национальным комитетом по органическому сельскому хозяйству Франции, объединяющим представителей этого сектора. Он преследует двойную цель: побудить потребителей изменить свои привычки и отдавать предпочтение сезонным фруктам и овощам, а также лучше регулировать использование обогрева теплиц.

Таким образом, с 21 декабря по 30 апреля больше невозможно будет найти в торговле органические помидоры, перец, баклажаны или огурцы, произведенные во Франции. Аналогичная импортная продукция будет оставаться доступной.

Выращивание летних фруктов и овощей в зимний период требует использования отапливаемых теплиц, поэтому режим выращивания становится очень затратным с точки зрения выбросов углерода. Согласно исследованию Агентства по управлению окружающей средой и энергетикой, выращивание помидора в тепличных условиях сопровождается выделением в семь раз большего объема парниковых газов, чем сезонного помидора.

Также для органического сектора сельского хозяйства ввели обязательства: существующие теплицы должны до 2025 года перейти на возобновляемые источники энергии.