У Франції заборонили продаж місцевих літніх овочів та фруктів у зимовий період

З 21 грудня по 30 квітня французькі виробники органічної продукції більше не зможуть продавати літні овочі та фрукти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Цей захід, що діє з 21 грудня, був схвалений Національним комітетом з органічного сільського господарства Франції, який об'єднує представників цього сектора. Він має подвійну мету: спонукати споживачів змінити свої звички і надавати перевагу сезонним фруктам і овочам, а також краще регулювати використання обігріву теплиць.

Таким чином, з 21 грудня по 30 квітня більше неможливо знайти в торгівлі органічні помідори, перець, баклажани або огірки, вироблені у Франції. Аналогічна імпортна продукція залишатиметься доступною.

Вирощування літніх фруктів і овочів в зимовий період вимагає використання опалювальних теплиць, відтак режим вирощування стає дуже витратним з точки зору викидів вуглецю. Згідно з дослідженням Агентства з управління навколишнім середовищем і енергетикою, вирощування помідора у тепличних умовах супроводжується виділення в сім разів більше парникових газів, ніж сезонного помідора.

Також для органічного сектора сільського господарства запровадили зобов'язання: існуючі теплиці повинні до 2025 року перейти на поновлювані джерела енергії.