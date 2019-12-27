Зеленский понимает риски в отношении РФ и знает, на какие идти нельзя - посол США

Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор считает, что президент Владимир Зеленский осознает все риски в отношении России в вопросе решения конфликта на Донбассе и не поддается на давление Путина.

Об этом он рассказал в четверг в прощальном интервью украинским СМИ, среди которых была "Европейская правда".

"Я считаю, что Зеленский понимает риски и готов рисковать, чтобы достичь того, чего хотят украинцы. Украинцы хотят, чтобы война остановилась, чтобы российские солдаты прекратили стрелять в украинских. Но этого не произойдет, если не делать рискованные шаги, такие как разведение войск ", - сказал американский дипломат.

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По его словам, несмотря на готовность рисковать Зеленский также понимает, что есть те риски, которые нельзя идти. Это подтверждает встреча в "нормандском формате", на которой, по мнению посла, Зеленский выдержал давление Путина.

"Очевидно, что он видит красные линии и услышал многочисленные рекомендации, которые звучали перед Парижем", - отметил Тейлор.

Он также прокомментировал отсутствие критики в адрес РФ со стороны украинского президента. По его словам, поскольку Зеленский ведет переговоры с Путиным, то должен взвешивать риски своих слов и шагов.

"Зеленский, несомненно, понимает факты. Он знает, что это россияне вторглись в Украину, что это они убивают украинских солдат", - подчеркнул посол.

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