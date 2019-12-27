Зеленський розуміє ризики щодо РФ і знає, на які йти не можна - посол США

Тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор вважає, що президент Володимир Зеленський усвідомлює усі ризики щодо Росії у питанні вирішення конфлікту на Донбасі та не піддається на тиск Путіна.

Про це він розповів у четвер в прощальному інтерв’ю для українських ЗМІ, серед яких була "Європейська правда".

"Я вважаю, що Зеленський розуміє ризики і готовий ризикувати, щоби досягти того, чого прагнуть українці. Українці хочуть, щоби війна зупинилася, щоби російські солдати припинили стріляти в українських. Але цього не станеться, якщо не робити ризиковані кроки, такі як розведення військ", - сказав американський дипломат.

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За його словами, попри готовність ризикувати Зеленський також розуміє, що є ті ризики, на які не можна йти. Це підтверджує зустріч у "нормандському форматі", на якій, на думку посла, Зеленський витримав тиск Путіна.

"Очевидно, що він бачить червоні лінії та почув численні рекомендації, які звучали перед Парижем", - зауважив Тейлор.

Він також прокоментував брак критики на адресу РФ з боку українського президента. За його словами, оскільки Зеленський веде переговори з Путіним, то має зважувати ризики своїх слів та кроків.

"Зеленський, безсумнівно, розуміє факти. Він знає, що це росіяни вторглися в Україну, що це вони вбивають українських солдатів", - підкреслив посол.

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