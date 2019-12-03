Глава МИД Украины: Трамп не давил на Зеленского во время телефонного разговора

Глава МИД Украины Вадим Пристайко отрицает давление президента США Дональда Трампа во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News в Лондоне.

"Я присутствовал при телефонном разговоре, когда, как некоторые говорят, президент Трамп пытался давить на президента Зеленского. Я не почувствовал никакого давления. Да, он упоминал этот вопрос. Это был обмен позициями. И президент Трамп упоминал о Байдена, его сыне и компании, в которой тот работал. Но президент Зеленский сказал, что мы собираемся провести полное очищение, и если что-то будет, мы проведем расследование. Но не против конкретной компании или персон, нет, мы собираемся провести полное очищение", - сказал Пристайко.

На вопрос о том, связывал ли Трамп предоставление военной помощи с расследованием, Пристайко сказал: "Нет, и в стенограмме видно, что президент Трамп никогда не упоминал о приостановлении помощи. Вопрос помощи вообще не поднимался в разговоре".

Министр отметил, что в конце каждого финансового года программы помощи пересматриваются, иногда бывают задержки с предоставлением средств, но вся обещанная США помощь уже в Украине.

"Мы не хотим быть втянутыми во внутреннюю политику Соединенных Штатов. И нет страны, которая бы хотела быть втянута, особенно перед президентскими выборами. Наши выборы были честными, и надеюсь, что никто не рассматривает нас как страну, способную вмешиваться в другие выборы. Мы надеемся на поддержку обеих американских партий, демократов и республиканцев. Мы говорим обеим партиям, что ваша внутренняя борьба никак не касается Украины", - сказал он.