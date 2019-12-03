Глава МЗС України: Трамп не тиснув на Зеленського під час телефонної розмови
Глава МЗС України Вадим Пристайко заперечив тиск президента США Дональда Трампа під час телефонної розмови із президентом Володимиром Зеленським.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Sky News у Лондоні.
"Я був присутній під час телефонного дзвінка, коли, як дехто каже, президент Трамп намагався тиснути на президента Зеленського. Я не відчув жодного тиску. Так, він згадував це питання. Це був обмін позиціями. І президент Трамп згадував про Байдена, його сина та компанію, в якій той працював. Але президент Зеленський сказав, що ми збираємося провести повне очищення, і якщо щось буде, ми проведемо розслідування. Але це не проти конкретної компанії чи персон, ні, ми збираємося провести повне очищення", - сказав Пристайко.
На запитання про те, чи пов’язував Трамп надання військової допомоги із розслідуванням, Пристайко сказав: "Ні, і у стенограмі видно, що президент Трамп ніколи не згадував призупинення допомоги. Питання допомоги взагалі не піднімалося у розмові".
Міністр зазначив, що наприкінці кожного фінансового року програми допомоги переглядаються, іноді бувають затримки із наданням коштів, але вся обіцяна США допомога вже в Україні.
"Ми не хочемо бути втягнуті у внутрішню політику Сполучених Штатів. І немає країни, яка б хотіла бути втягнута, особливо перед президентськими виборами. Наші вибори були чесними, і сподіваюся, що ніхто не розглядає нас як країну, здатну втручатися в інші вибори. Ми сподіваємося мати підтримку обох американських партій, демократів і республіканців. Ми кажемо обом партіям, що ваша внутрішня боротьба ніяк не стосується України", - сказав він.