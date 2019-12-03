ВТО: ЕС не выполнил распоряжение прекратить субсидирование Airbus

Комиссия ВТО постановила, что Европейский Союз не выполнил распоряжение о прекращении незаконных субсидий для производителя самолетов Airbus, что побудило администрацию Трампа ввести пошлины на товары ЕС на сумму почти 7,5 млрд долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В своем постановлении группа по соблюдению решений ВТО установила, что ЕС не сделал достаточных шагов, чтобы положить конец убыткам Boeing, главного конкурента европейского Airbus. Ожидается, что ЕС подаст апелляцию на этот вывод.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер приветствовал решение ВТО.

"Необходимы решительные действия, чтобы убедить ЕС в том, что его интересы лежат в устранении этих искажающих рынок субсидий сейчас и в будущем, чтобы наши отрасли могли конкурировать на равных", - говорится в заявлении Лайтхайзера.

Ссылаясь на невыполнение ЕС распоряжения ВТО о прекращении субсидирования Airbus, США ввели в октябре пошлины на товары из ЕС стоимостью 7,5 млрд долларов.

Между тем в Европейской комиссии считают, что комиссия ВТО сделала целый ряд юридических ошибок при оценке действий Евросоюза.