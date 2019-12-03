Верховная рада приняла заявление о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО

Народные депутаты приняли постановление "О Заявлении Верховной рады Украины "О первоочередных шагах по обеспечению евроатлантической интеграции Украины - обретению полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение поддержали 284 депутата.

Этим постановлением Верховная рада одобрила текст заявления, в котором указывается "безальтернативность вступления Украины в Организацию Североатлантического договора".

Также отмечается, что "это должно получить достойный ответ на уровне долгожданных решений Альянса о новом этапе сближения между Украиной и НАТО".

"Перспективная интеграция Украины в Североатлантический альянс будет гарантировать независимость, безопасность и суверенитет Украины, развитие ее как демократического правового государства, благосостояние и процветание граждан Украины", - сказано в документе.

Этим заявлением Верховная рада постановляет: "Призвать президента Украины обеспечить подготовку и подачу в декабря 2019 года в Североатлантический совет НАТО и генеральному секретарю НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить План действий по членству в НАТО, уполномочить председателя Верховной рады Украины на подписание документов, совместно с президентом Украины и премьер-министром Украины, необходимых для подтверждения намерения Украины получить План действий по членству в НАТО; Обратиться в парламенты стран-членов НАТО с призывом с посодействовать получению Украиной Плана действий по членству в НАТО".

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет подавать заявку на ПДЧ, поскольку считает действующей представленную на Бухарестском саммите в 2008 году.

Такой же позиции, как известно, придерживаются Министерство обороны и МИД.

При этом Кулеба подчеркнул, что интеграция Украины в НАТО является "абсолютным и неизменным приоритетом".

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