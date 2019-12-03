Верховна рада схвалила заяву щодо надання Україні ПДЧ в НАТО

Народні депутати ухвалили постанову "Про Заяву Верховної ради України "Щодо першочергових кроків забезпечення євроатлантичної інтеграції України - набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору".

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення підтримали 284 депутати.

Цією постановою Верховна рада схвалила текст заяви, у якій вказується "безальтернативність вступу України до Організації Північноатлантичного договору".

Також зазначається, що "це має отримати достойну відповідь на рівні довгоочікуваних рішень Альянсу про новий етап зближення між Україною та НАТО".

"Перспективна інтеграція України у Північноатлантичний альянс гарантуватиме незалежність, безпеку і суверенітет України, розбудову її як демократичної правової держави, добробут та процвітання громадян України", - сказано в документі.

Цією заявою Верховна рада постановляє: "Закликати президента України забезпечити підготовку та подання у грудні 2019 року до Північноатлантичної ради НАТО та генерального секретаря НАТО звернення про підтвердження наміру України отримати План дій щодо членства в НАТО; уповноважити голову Верховної ради України на підписання документів, спільно із президентом України та прем’єр-міністром України, необхідних для підтвердження наміру України отримати План дій щодо членства в НАТО; Звернутися до парламентів країн-членів НАТО із закликом сприяти отриманню Україною Плану дій щодо членства у НАТО".

Нагадаємо, віцепрем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде подавати заявку на ПДЧ, оскільки вважає чинною подану на Бухарестському саміті в 2008 році.

Такої ж позиції, як відомо, дотримуються Міністерство оборони та МЗС.

При цьому Кулеба підкреслив, що інтеграція України в НАТО є "абсолютним і незмінним пріоритетом".

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