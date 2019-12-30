Ускорение работ над Nord Stream 2 не позволит компаниям избежать санкций США – СМИ

Любые компании, которые спешат закончить строительство газопровода "Северный поток-2", который попал под санкции США в этом месяце, рискуют быть наказанными.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, передает "Европейская правда".

Угроза санкций, блокирующих доступ к финансовой системе США, уже заставила швейцарской компании Allseas, что прокладывает глубоководную трубу, приостановить работу над проектом. При этом осталось построить еще 160 км трубопровода.

Эта краткая расстояние и 30-дневный период на "сворачивание" работ, предусмотренный санкциями, привели к предположению, что трубопровод будет вскоре завершен.

Но высокопоставленные американские чиновники, которые выступали на условиях анонимности, отвергли идею о том, что период на сворачивание дает компаниям время на ускоренное завершение строительства "Северного потока-2".

"Добросовестность не означает ускорение прокладки трубы", - сказал один из чиновников.

"Санкции будут введены, если они не продемонстрируют добросовестные усилия",- заявил другой чиновник, добавив, что суть санкций заключается в том, чтобы остановить проект.

Понятие" добросовестности " администрацией Трампа не определено, но период сворачивания предназначен для того, чтобы дать время компаниям выровнять финансовые механизмы и безопасно изъять оборудование, сказал чиновник.

30 декабря стало понятно, что компания Allseas не будет достраивать газопровод.

"Строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другим работам", - говорится в заявлении Allseas в понедельник.

Несмотря на санкции США, Россия заявляет, что строительство газопровода будет завершено. Министр энергетики Александр Новак заявил, что запуск трубопровода ожидается к концу 2020 года.

В Nord Stream 2 заявили, что"компании, которые поддерживают проект, продолжают работать над скорейшим вводом трубопровода в эксплуатацию".