Прискорення робіт над Nord Stream 2 не дозволить компаніям уникнути санкцій США – ЗМІ

Будь-які компанії, які поспішають закінчити будівництво газогону "Північний потік-2", який потрапив під санкції США в цьому місяці, ризикують бути покараними.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на високопоставлених американських чиновників, передає "Європейська правда".

Загроза санкцій, що блокують доступ до фінансової системи США, вже змусила швейцарську компанію Allseas, що прокладає глибоководну трубу, призупинити роботу над проєктом. При цьому залишилося побудувати ще 160 км трубопроводу.

Ця коротка відстань і 30-денний період на "згортання" робіт, передбачений санкціями, привели до припущення, що трубопровід буде незабаром завершений.

Але високопоставлені американські чиновники, які виступали на умовах анонімності, відкинули ідею про те, що період на згортання дає компаніям час на прискорене завершення будівництва "Північного потоку-2".

"Сумлінність не означає пришвидшення прокладання труби", - сказав один з чиновників.

"Санкції будуть введені, якщо вони не продемонструють сумлінні зусилля",- заявив інший чиновник, додавши, що суть санкцій полягає в тому, щоб зупинити проєкт.

Поняття "сумлінності" адміністрацією Трампа не визначене, але період згортання призначений для того, щоб дати час компаніям вирівняти фінансові механізми і безпечно вилучитит обладнання, сказав чиновник.

30 грудня стало зрозуміло, що компанія Allseas не добудовуватиме газопровід.

"Будівельний флот Allseas покинув Балтійське море і був демобілізований для підготовки до інших робіт", - йдеться в заяві Allseas в понеділок.

Незважаючи на санкції США, Росія заявляє, що будівництво газопроводу буде завершено. Міністр енергетики Александр Новак заявив, що запуск трубопроводу очікується до кінця 2020 року.

У Nord Stream 2 заявили, що"компанії, що підтримують проєкт, продовжують працювати над якнайшвидшим введенням трубопроводу в експлуатацію".