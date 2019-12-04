Премьер Швеции о Донбассе: пришло время России взять ответственность

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен накануне саммита в нормандском формате положительно оценил шаги Украины для решения конфликта на Донбассе и заявил, что дальше – очередь России взять ответственность.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на совместном брифинге с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве в среду.

"Мы ценим усилия, которые прилагает Украина для разрешения конфликта на востоке Украины. Украина продемонстрировала готовность к компромиссу, и сейчас очередь России взять ответственность", - сказал премьер-министр Швеции.

Он отметил, что Швеция поддерживает проведение "нормандского саммита" и считает этот формат переговоров "лучшим путем, чтобы получить ожидаемые результаты".

Левен отдельно подчеркнул, что причины, по которым Евросоюз ввел антироссийские санкции остаются, поэтому санкции должны сохраняться.

"Позиция Швеции неизменна. Санкции были введены по определенным причинам - конфликт на востоке Украины и аннексия Крыма. И пока причины санкций существуют, они будут продолжаться. Есть только один путь, когда санкции можно отменить. Это очень просто. И для нас это очень важно", - добавил он.

12-13 декабря лидеры ЕС соберутся на саммите в Брюсселе, на котором они должны принять политическое решение о продлении экономических санкций против РФ еще на полгода.