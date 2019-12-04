Прем'єр Швеції про Донбас: настав час Росії взяти відповідальність

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен напередодні саміту у нормандському форматі позитивно оцінив кроки України для вирішення конфлікту на Донбасі та заявив, що далі – черга Росії взяти відповідальність.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на спільному брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві у середу.

"Цінуємо зусилля, які докладає Україна для вирішення конфлікту на сході України. Україна продемонструвала готовність до компромісу і зараз черга Росії взяти відповідальність", - сказав прем’єр-міністр Швеції.

Він зазначив, що Швеція підтримує проведення "нормандського саміту" та вважає цей формат переговорів "найкращим шляхом, щоб представити очікувані результати".

Левен окремо підкреслив, що причини, через які Євросоюз запровадив антиросійські санкції, залишаються, тому санкції повинні зберігатися.

"Позиція Швеції незмінна. Санкції були введені з певних причини – конфлікт на сході України та анексія Криму. І допоки причини санкцій існують, вони будуть продовжені. Є тільки один шлях, коли санкції можна скасувати. Це дуже просто. І для нас це дуже важливо", - додав він.

12-13 грудня лідери ЄС зберуться на саміті в Брюсселі, на якому вони повинні ухвалити політичне рішення щодо продовження економічних санкцій проти РФ ще на пів року.