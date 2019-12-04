Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

НАТО погодив оновлений план із захисту Польщі та країн Балтії - генсек

НАТО вважає Росію загрозою євроатлантичній безпеці - лондонська декларація

Німеччина висилає двох співробітників посольства Росії

Зеленський у Парижі говоритиме про терміни повернення контролю над кордоном






Прем'єр Швеції про Донбас: настав час Росії взяти відповідальність

Середа, 4 грудня 2019, 12:51

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен напередодні саміту у нормандському форматі позитивно оцінив кроки України для вирішення конфлікту на Донбасі та заявив, що далі – черга Росії взяти відповідальність.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на спільному брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві у середу.

"Цінуємо зусилля, які докладає Україна для вирішення конфлікту на сході України. Україна продемонструвала готовність до компромісу і зараз черга Росії взяти відповідальність", - сказав прем’єр-міністр Швеції.

Читайте також
Зеленський озвучив питання, які підніме на "нормандській зустрічі"

Він зазначив, що Швеція підтримує проведення "нормандського саміту" та вважає цей формат переговорів "найкращим шляхом, щоб представити очікувані результати".

Левен окремо підкреслив, що причини, через які Євросоюз запровадив антиросійські санкції, залишаються, тому санкції повинні зберігатися.

"Позиція Швеції незмінна. Санкції були введені з певних причини – конфлікт на сході України та анексія Криму. І допоки причини санкцій існують, вони будуть продовжені. Є тільки один шлях, коли санкції можна скасувати. Це дуже просто. І для нас це дуже важливо", - додав він.

12-13 грудня лідери ЄС зберуться на саміті в Брюсселі, на якому вони повинні ухвалити політичне рішення щодо продовження економічних санкцій проти РФ ще на пів року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Донбас та ОРДЛО Швеція
powered by lun.ua