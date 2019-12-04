НАТО не будет проводить очередной саммит в 2020 году – решение лидеров

Лидеры стран-членов НАТО на встрече в Лондоне решили не проводить очередной саммит Альянса в следующем году и запланировали его на 2021-й.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в лондонской декларации, принятой лидерами по итогам двухдневной встречи.

"Мы выражаем нашу благодарность за щедрое гостеприимство, оказанное нам Соединенным Королевством. Мы встретимся снова в 2021 году", - говорится в решении.

Заметим, встреча в Лондоне не имела формата саммита и была приурочена к 70-летию основания Альянса, который сейчас насчитывает 29 членов.

НАТО проводит саммиты лидеров на высшем уровне один раз в два года. Прошлый саммит состоялся в июле 2018 года в Брюсселе, и следующий, по плану, должен пройти в 2020 году.

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