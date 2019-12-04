НАТО не буде проводити черговий саміт у 2020 році - рішення лідерів

Лідери країн-членів НАТО на зустрічі у Лондоні вирішили не проводити черговий саміт Альянсу в наступному році й запланували його на 2021 рік.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у лондонській декларації, ухваленій лідерами за підсумками дводенної зустрічі.

"Ми висловлюємо нашу вдячність за щедру гостинність, надану нам Сполученим Королівством. Ми зустрінемося знову в 2021 році", - йдеться у рішенні.

Зауважимо, зустріч у Лондоні не мала формату саміту та була приурочена до 70-річчя заснування Альянсу, який нині налічує 29 членів.

НАТО проводить саміти лідерів на найвищому рівні один раз на два роки. Минулий саміт відбувся у липні 2018 року в Брюсселі, тож наступний, за планом, мав би пройти у 2020 році.

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