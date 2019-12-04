Президент Польши не считает Россию врагом НАТО: она "не напала на Альянс"

У Польши нет оснований называть врагом Российскую Федерацию, несмотря на то, что отдельные ее действия неприемлемы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции после завершения заседания встречи лидеров НАТО в Лондоне.

Отвечая на вопрос о том, какие государства-члены НАТО считали возможным называть Россию врагом, Дуда подчеркнул, что не считает возможным принимать такой термин и, по сути, поддержал позицию французского коллеги Эммануэля Макрона.

"Нет врагов. НАТО никто не атакует! А если и атакуют, то это делают разве что негосударственные актеры, а именно террористы. Мы не можем говорить о "враге" в отношении какого-либо государства", - заявил президент Польши.

Дуда в то же время отметил, что агрессия со стороны РФ против Украины для НАТО и для Польши является неприемлемой.

"Россия - это государство-сосед. И хотя мы осуждаем действия России, которые не являются приемлемыми, все равно речь не идет о вражде. Россия проводит такие действия в последние 11 лет, это началось с нападения на Грузию, продолжилось в Крыму. Далее, в событиях в Донецке и Луганске роль России также была очень сильной, это не подлежит сомнению", - добавил президент Польши.