Президент Польщі не вважає Росію ворогом НАТО: вона "не напала на Альянс"

У Польщі немає підстав називати ворогом Російську федерацію попри те, що окремі її дії є неприйнятними.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на пресконференції після завершення засідання зустрічі лідерів НАТО у Лондоні.

Відповідаючи на запитання про те, які держави-члени НАТО вважали за можливе називати Росію ворогом, Дуда наголосив, що не вважає за можливе вживати такий термін та, по суті, підтримав позицію французького колеги Макрона.

"Немає ворогів. НАТО не перебуває під атакою будь-кого! А коли й атакують, то це роблять хіба що недержавні актори, а саме терористи. Ми не можемо говорити про "ворога" стосовно будь-якої держави", - заявив президент Польщі.

Дуда водночас наголосив, що агресія з боку РФ проти України для НАТО та для Польщі є неприйнятними.

"Росія - це держава-сусід. І хоча ми бачимо дії Росії, які не є прийнятними, все одно не йдеться про ворожнечу. Росія проводить такі дії в останні 11 років, це почалося з нападу на Грузію, продовжилося в Криму. Далі, у подіях в Донецьку і Луганську роль Росії також була дуже сильною, це не підлягає сумніву", - додав президент Польщі.