Парламент Валенсии признал Голодомор геноцидом

Парламент автономной испанской области Валенсия в четверг единогласно принял постановление, в котором осудил направленные на геноцид действия сталинского режима в Украине в 1932-1933 годах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

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Принятое постановление называется "О повышении осведомленности и осуждении больших преступлений ХХ века, которым был Голодомор 1932-1933 годов". В своих выступлениях во время рассмотрения представители всех фракций согласились с оценкой Голодомора как геноцида.

В мотивационной части документа говорится о "решительном осуждении бесчеловечных и геноцидных действий, совершенных тоталитарным режимом Сталина".

Резолютивная часть постановления призывает исполнительную власть способствовать "узнаванию и осуждению Голодомора - наряду с крупными преступлениями XX века, диктатурами, формами репрессий и уничтожения человеческих жизней - чтобы память об этих событиях служила предупреждением для нынешних и будущих поколений валенсийцев".

Согласно документу, валенсийское правительство в трехмесячный срок должно сообщить парламентскому комитету по правам человека о принятых мерах в этом направлении.

Подготовкой и продвижением постановления занималась общественная организация Instituto 9 de Mayo в рамках начатого год назад совместного проекта с Генконсульством Украины в Барселоне.

По словам представителей этой общественной организации Пабло Хиля и Андрея Якубува, принятое решение ставит вопрос о последующих действиях здешней власти, "которые мы будем поддерживать, в частности распространение информации о Голодоморе в образовательной сети, чего нет до сих пор".