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Парламент Валенсії визнав Голодомор геноцидом

Четвер, 5 грудня 2019, 14:03

Парламент автономної іспанської області Валенсії у четвер одноголосно ухвалив постанову, у якій засудив геноцидні дії сталінського режиму в Україні у 1932-1933 роках.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

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Ухвалена постанова називається "Про підвищення обізнаності та засудження великих злочинів ХХ століття, яким був Голодомор 1932-1933 років". У своїх виступах під час розгляду представники всіх фракцій погодилися з оцінкою Голодомору як геноциду.

У мотиваційній частині документа йдеться про "найрішучіше засудження нелюдських та геноцидних дій, здійснених тоталітарним режимом Сталіна".

Резолютивна частина постанови закликає виконавчу владу сприяти "пізнанню та осуду Голодомору - разом із великими злочинами XX століття, диктатурами, формами репресій та знищення людських життів - щоб пам’ять про ці події слугувала попередженням для нинішніх та майбутніх поколінь валенсійців".

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Згідно з документом, валенсійський уряд у тримісячний термін має повідомити парламентський комітет з прав людини про вжиті заходи в цьому напрямку.

Підготовкою та просуванням постанови займалася ГО Instituto 9 de Mayo в рамках розпочатого рік тому спільного проєкту з Генконсульством України в Барселоні.

За словами представників цієї громадської організації Пабло Хіля та Андрія Якубува, ухвалене рішення ставить питання про наступні дії тутешньої влади, "які ми будемо підтримувати, зокрема забезпечення відомостей про Голодомор в освітянській мережі, чого немає досі".

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