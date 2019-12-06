Ирландия планирует в 2020 году открыть посольство в Украине

Ирландия намерена в следующем году открыть посольство в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-центр МИД Украины.

В рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе 5 декабря состоялась встреча министра иностранных дел Вадима Пристайко с вице-премьером - министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковни.

Пристайко "приветствовал намерения ирландской стороны открыть в 2020 году посольство Ирландии в Украине". Напомним, о договоренности открыть посольство Ирландии в Украине стало известно еще в июне 2018 года.

"Собеседники согласились, что начало ирландской дипмиссии откроет новую страницу в двусторонних отношениях, создав дополнительные возможности для их поступательного развития по многим направлениям", - говорится в сообщении МИД.

Пристайко также поблагодарил ирландского коллегу за последовательную поддержку Дублином суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности путем добавления к инициативам нашего государства в рамках международных организаций.

"Стороны договорились о шагах по дальнейшему расширению торгово-экономических связей, исходя из успешного опыта деятельности ирландских компаний в Украине, в частности международного авиаперевозчика Ryanair", - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.