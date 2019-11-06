Ирландия введет "налог на латте", чтобы уменьшить пластиковые отходы

Ирландия введет так называемый "налог на латте" на одноразовые кофейные чашки до 2021 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Таким образом власти страны стремятся изменить привычки потребителей и сократить влияние использования одноразового пластика на окружающую среду.

Ирландия прибегла к активным действиям в 2018 году после превышения своих ежегодных ассигнований на выбросы парниковых газов третий год подряд. Это еще больше отдалило страну от обязательств, предусмотренных Евросоюзом.

Правительство надеется, что предложенный сбор в размере до 0,25 евро за чашку будет стимулировать любителей кофе носить с собой многоразовые "Keep Cups" вместо одноразовых. Многоразовые чашки уже позволяют покупателям получить скидку в некоторых кафе.

Ирландия вводит и другие новые повышенные сборы для поощрения более дружественного к окружающей среде поведения. Например, сбор в размере 0,25 евро на более дорогие пластиковые пакеты, которые продаются на кассах в супермаркетах. Ирландия впервые ввела налог на пластиковые пакеты в 2002 году.

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Ставка налога на одноразовую чашку, вероятно, составит 0,10 евро, 0,15 евро или 0,25 евро после завершения шестинедельных консультаций и исследования рынка. Чашка кофе в Ирландии может стоить около 3 евро.

Правительство также разработает второй этап сборов с 2022 года, ориентированный на контейнеры для еды с собой, и третий этап, направленный на решение проблемы упаковки пищевых продуктов в торговых точках, в том числе для хлебобулочных изделий, фруктов и овощей.