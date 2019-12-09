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В столичном регионе Франции из-за забастовки образовались рекордные пробки - 631 километр

Понедельник, 9 декабря 2019, 12:33

Из-за продолжения забастовки во Франции пробки в парижском регионе утром в понедельник побили рекорд и достигли 631 километра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Сообщается, что накануне нового дня демонстраций во Франции, запланированного на вторник, компания SNCF, оператор французских железных дорог, а также парижский оператор автобусов и метро RATP объявили о перебоях в работе транспорта.

Рекорд утренних пробок на парижских дорогах был побит в понедельник утром, 631 километр совокупных пробок был зафиксирован в 8.53 утра.

Последний рекорд был в октябре прошлого года - 629 километров.

Абсолютный рекорд пробок в Иль-де-Франсе, однако, датируется февралем 2018-го (739 км совокупных пробок, в основном из-за снегопада).

После успеха национальной забастовки 5 декабря, когда по призыву профсоюзов к демонстрациям присоединились, по подсчетам полиции, более 800 тысяч человек по всей Франции, на переговорах профсоюзов было решено продолжить забастовку и провести новый день массовых демонстраций во вторник, 10 декабря.

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