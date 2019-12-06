800 тисяч людей вийшли на вулиці проти пенсійної реформи Макрона

У Франції понад 800 тисяч осіб взяли участь у протестних маніфестаціях проти запланованої пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Сотні тисяч людей вийшли на вулиці у 50 містах країни, в тому числі на головну маніфестацію в Парижі, де закрилися основні музеї і Ейфелева вежа. Демонстрації відбулися у день загальнонаціонального страйку проти пенсійної реформи.

У Парижі протестувальники пройшли від Східного вокзалу до площі Нації. Одна з провідних французьких профспілок ВКТ нарахувала 250 тисяч людей у столичній ході. Дані поліції істотно нижчі - 65 тисяч маніфестантів. Як повідомлялось, у столиці поліції довелось застосувати сльозогінний газ проти демонстрантів через заворушення, які виникли поза основною акцією протесту.

Головною рушійною силою страйкарів традиційно стали транспортники, залізничний рух був практично паралізований у країні.

Працівники залізниці проголосували за продовження страйку до п’ятниці, тоді як профспілки паризького оператора автобусів та метро RATP заявили, що їхня акція триватиме до понеділка.

На тлі масштабної протестної мобілізації президент Емманюель Макрон вдень ​​заявив про свій "спокій і рішучість провести реформу" пенсійної системи. Її остаточна "загальна архітектура" буде оголошена вже наступного тижня після завершення переговорів з профспілками, повідомив Макрон.

Офіційний представник уряду Сібет Ндіай зазначила, що в цих переговорах ще "залишається простір для маневру" і уточнення реформи.