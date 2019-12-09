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У столичному регіоні Франції через страйк утворилися рекордні затори – 631 кілометр

Понеділок, 9 грудня 2019, 12:33

Через продовження страйку у Франції затори у паризькому регіоні вранці у понеділок побили рекорд і сягнули 631 кілометра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Повідомляється, що напередодні нового дня демонстрацій у Франції, запланованого на вівторок, компанія SNCF, оператор французьких залізниць, а також  паризький оператор автобусів та метро RATP оголосили про перебої в роботі транспорту.

Рекорд ранкових заторів на паризьких дорогах був побитий в понеділок вранці, 631 кілометр сукупних пробок був зафіксований в 8.53 ранку.

Останній рекорд був у жовтні минулого року - 629 кілометрів.

Абсолютний рекорд заторів в Іль-де-Франсе, однак, він датується лютим 2018 року (739 км сукупних пробок, в основному через снігопад).

Після успіху національного страйку 5 грудня, коли на заклик профспілок до демонстрацій приєдналися, за підрахунками поліції, понад 800 тисяч людей по всій Франції, на міжпрофспілкових переговорах було вирішено продовжити страйк і провести новий день масових демонстрацій у вівторок, 10 грудня.

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