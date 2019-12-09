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В Польше нашли убитыми двух украинцев

Понедельник, 9 декабря 2019, 14:43

Польские правоохранители проводят расследование из-за найденных накануне в гмине Пулавы Люблинского воеводства тела двух украинцев с признаками насильственной смерти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Lublin112.

Полиция сейчас пытается установить подробные обстоятельства гибели двух человек, чьи тела были найдены в воскресенье в местности Доброславув в гмине Пулавы. Полиция получила сообщение об этом в воскресенье примерно в 13.00.

На место, на территорию одного из питомников деревьев и кустарников, немедленно был направлен патруль. В одном из жилых домов находились тела двух мужчин.

На трупах были обнаружены ножевые ранения. Жертвами стали граждане Украины, которые работали на территории питомника.

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В течение нескольких часов на месте работали полицейские криминалисты под руководством прокурора.

По делу задержан один подозреваемый, также украинец.

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