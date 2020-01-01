Нападение на посольство США в Ираке: посла не эвакуируют, в регион направили 750 военных

Президент США Дональд Трамп распорядился направить на Ближний Восток почти 750 военных после нападения на посольство страны в Ираке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Нападение сторонников иракской шиитской военизированной группы, поддерживаемой Ираном, на посольство длилось несколько часов, но Государственный департамент США позже сообщил, что пострадавших в результате атаки не было. Также Госдеп опроверг распространенную ранее информацию об эвакуации посла, сообщив, что дипломат во время нападения находился в запланированной рабочей поездке, однако после событий в Багдаде вернулся в дипломатическое учреждение.

Министр обороны США Марк Эспер заявил во вторник вечером, что в ответ на события в Ираке и по указанию Трампа он санкционировал немедленное развертывание пехотного батальона из 82-й воздушно-десантной дивизии Армии в Форт-Брэгге, Северная Каролина. Он не уточнил место назначения солдат, но американский чиновник, знакомый с этим решением, сказал, что они отправятся в Кувейт.

"Это развертывание является адекватным и превентивным мероприятием, начатым в ответ на растущие угрозы против американского персонала и объектов, такие как мы наблюдали сегодня в Багдаде", - говорится в письменном заявлении Эспера.

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750 солдат стали дополнением к 14 000 американским военным, которые были развернуты в регионе Персидского залива с мая в ответ на опасения по поводу иранской агрессии, включая саботаж торгового судоходства в Персидском заливе. На момент нападения на посольство США в Ираке около 5200 военнослужащих, главным образом для подготовки иракских войск и оказания им помощи в борьбе с экстремистами "Исламского государства".

Агентство отмечает, что вторжение в посольство США в Багдаде во вторник стало яркой демонстрацией того, что Иран все еще может нанести удар по американским интересам, несмотря на кампанию экономического давления Трампа.

Президент США обвинил в нападении на посольство Иран.

"Они заплатят очень большую цену! Это не предупреждение, это угроза. С Наступающим Новым Годом!"написал Трамп в Twitter после нападения.

Десятки разгневанных сторонников иракской шиитской военизированной группы во вторник ворвались в здание посольства США в Багдаде после того, как выбили главные двери и подожгли приемную.

Атака на посольство произошла после смертоносных авиаударов США в воскресенье, в результате которых погибли 25 боевиков иракской шиитской военизированной группы "Катаиб Хезболла", поддерживаемой Ираном.