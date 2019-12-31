Разъяренные протестующие подожгли и штурмовали посольство США в Ираке

Десятки разгневанных сторонников иракской шиитской военизированной группы во вторник ворвались в здание посольства США в Багдаде после того, как выбили главные двери и подожгли приемную.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Атака на посольство произошла после смертоносных авиаударов США в воскресенье, в результате которых погибли 25 боевиков иракской шиитской военизированной группы "Катаиб Хезболла", поддерживаемой Ираном.

Фото: Reuters

Американские военные заявили, что авиаудары были ответом на убийство американского подрядчика в результате ракетной атаки на иракскую военную базу.

Десятки протестующих ворвались в комплекс посольства после того, как разбили ворота. Протестующие, многие из которых в военной форме, остановились всего в 200 метрах от главного здания. Пол дюжины американских военных были замечены на крыше главного здания с оружием, направленным на протестующих.

Фото: AP

Дым от слезоточивого газа поднялся в этом районе. По меньшей мере в трех протестующих возникли проблемы с дыханием.

Протестующие повесили плакат на стене: "Америка - агрессор". Множество выкрикивали: "Долой США!", когда пытались прорваться на территорию посольства, бросая камни в его стены.

Кроме того, сотни разгневанных демонстрантов установили палатки возле посольства. Толпа подожгла три трейлера, которые использовали охранники вдоль стен посольства.

Пока не известно, остались ли сотрудники посольства в главном здании.