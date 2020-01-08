Трамп будет просить НАТО о большем участии на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп заявил, что будет просить Североатлантический альянс о более активных действиях на Ближнем Востоке.
Об этом он заявил во время своего обращения после ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке, сообщает "Европейская правда".
"Сегодня я буду просить НАТО о большем привлечении на Ближнем Востоке" - сказал Трамп.
Он заявил, что американские ракеты мощные, точные, смертоносные и быстрые.
"Мы не хотим их использовать. Американская мощь, как военная, так и экономическая, является лучшим сдерживающим фактором", - заявил президент США.
Напомним, сразу две военные базы в Ираке, на которых расположен американский военный контингент, были атакованы минувшей ночью, причем правительство Ирана официально подтвердил, что это было его нападение и готовятся другие.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил удар по американским базам в Ираке и призвал Иран воздержаться от дальнейшего насилия.