Иран заявил, что расследование аварии самолета МАУ может длиться один-два года

Расследование причин катастрофы украинского лайнера Boeing 737 авиакомпании МАУ под Тегераном может занять год или два.

Такой прогноз сделал официальный представитель авиационных властей Ирана, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Чиновник также сказал, что извлечение информации из бортовых регистраторов самолета может занять один-два месяца.

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Иранское государственное телевидение сегодня показало кадры с черными ящиками, которые находятся в Управлении гражданской авиации Ирана.

Тегеран также заявил, что оценит сегодня состояние черных ящиков с самолета МАУ и если обнаружит повреждения, которые могут помешать проанализировать информацию, обратится за помощью к другим странам.

Как сообщалось, Иран пригласил США и Канаду для участия в расследовании катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".

Тегеран также назвал неправдивыми обвинения в сбивании самолета МАУ ракетой, заявив, что не возьмет на себя ответственность за "большую ложь".