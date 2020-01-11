Лодка с мигрантами затонула у побережья Греции: 12 погибших

По меньшей мере двенадцать мигрантов утонули после того, как их лодка затонула у острова в западной части Греции в субботу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Греческая береговая охрана сообщила, что 21 человек был спасен. Вертолеты и корабли проводили поисковую операцию в районе к юго-западу от острова Паксос, чтобы найти выживших. Власти заявили, что в лодке находилось до 50 человек.

Греческие власти заявили, что они прибыли в район после получения сигнала бедствия с тонувшей лодки.

Греческие власти регулярно выявляют мигрантов на переполненных лодках, направляющихся в Грецию из Турции на восток.

По данным агентства ООН по делам беженцев, в 2019 году в Грецию прибыли около 74 500 мигрантов и беженцев, большинство из которых - по морю.