Човен з мігрантами затонув біля узбережжя Греції: 12 загиблих

Щонайменше дванадцять мігрантів потонули після того, як їх човен затонув біля острова в західній частині Греції в суботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Грецька берегова охорона повідомила, що 21 людина була врятована. Вертольоти і кораблі проводили пошукову операцію в районі на північний захід від острова Паксос, щоб знайти тих, хто вижив. Влада заявила, що в човні перебувало до 50 осіб.

Грецька влада заявила, що вони прибули в район після отримання сигналу лиха з човна.

Грецька влада регулярно виявляють мігрантів на переповнених човнах, що прямують до Греції з Туреччини на схід.

За даними агентства ООН у справах біженців, в 2019 році в Греції прибули близько 74 500 мігрантів і біженців, більшість з яких - морем.