ЕС не будет спешить с торговым соглашением с Британией после Brexit – министр

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни заявил в воскресенье, что Европейский союз не будет спешить в переговорах с Британией после Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Ковни назвал слишком амбициозным план премьера Великобритании Бориса Джонсона заключить соглашение о будущих отношениях с ЕС до конца переходного периода после Brexit, который начнется 1 февраля и продлится 11 месяцев.

По словам министра, если британский парламент и принял какое-то решение, то это не означает, что оно обязательно для 27 государств-членов ЕС.

"Европейский союз будет подходить к этому вопросу, основываясь на цели получения наилучшего возможного соглашения-справедливого и сбалансированного соглашения, чтобы гарантировать, что Британия и ЕС могут взаимодействовать как друзья в будущем. Но ЕС не будет спешить с этим", - сказал Ковни.

В британском правительстве признали, что переговоры будут тяжелыми, но не согласны с оценкой Саймона Ковни.

"Я думаю, мы справимся. Я думаю, что это можно сделать не только потому, что обе стороны этого хотят, но и потому, что мы являемся страной, которая уже имеет известную модель работы с ЕС", - сказал министр по вопросам безопасности Брэндон Льюис.

"Поэтому достижение целостного соглашения в ближайшие 12 месяцев вполне достижимо", – добавил он.