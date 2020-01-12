ЄС не поспішатиме з торговою угодою з Британією після Brexit – міністр

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні заявив у неділю, що Європейський союз не буде поспішати в переговорах з Британією після Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Ковні назвав занадто амбітним план прем’єра Британії Бориса Джонсона укласти угоду про майбутні відносини з ЄС до кінця перехідного періоду після Brexit, який розпочнеться 1 лютого і триватиме 11 місяців.

За словами міністра, якщо британський парламент і прийняв якесь рішення, то це не означає, що воно обов’язкове для 27 держав-членів ЄС.

"Європейський союз буде підходити до цього питання, ґрунтуючись на меті отримання найкращої можливої угоди - справедливої і збалансованої угоди, щоб гарантувати, що Британія і ЄС можуть взаємодіяти як друзі в майбутньому. Але ЄС не буде поспішати з цим", - сказав Ковні.

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У британському уряді визнали, що переговори будуть важкими, але не згодні з оцінкою Саймона Ковні.

"Я думаю, ми впораємося. Я думаю, що це можна зробити не тільки тому, що обидві сторони цього хочуть, але й тому, що ми є країною, яка вже має відому модель роботи з ЄС" - сказав міністр з питань безпеки Брендон Льюїс.

"Тому досягнення цілісної угоди в найближчі 12 місяців цілком досяжне" – додав він.