На Мальте принял присягу новый премьер

Новый премьер-министр Мальты Роберт Абела принес присягу, заменив Джозефа Муската, который объявил об отставке в прошлом месяце на фоне кризиса из-за убийства журналистки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Абела - сын бывшего президента Мальты Джорджа Абелы - пообещал усилить верховенство права в стране и восстановить ее поврежденную репутацию.

То, как его предшественник Джозеф Мускат вел расследование убийства журналистки, вызвало народный гнев. Его обвинили в защите союзников, которые фигурируют в деле.

Дафне Каруана Галиция, расследовавшая коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers, погибла в результате взрыва автомобиля 16 октября 2017 года на Мальте. Трем мужчинам, которые разместили бомбу в авто и взорвали ее, уже предъявлено обвинение в убийстве.