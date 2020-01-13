На Мальті склав присягу новий прем’єр

Новий прем'єр-міністр Мальти Роберт Абела склав присягу, замінивши Джозефа Муската, який оголосив про відставку минулого місяця на тлі кризи через вбивство журналістки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Абела - син колишнього президента Мальти Джорджа Абели - пообіцяв посилити верховенство права у країні та відновити її пошкоджену репутацію.

Те, як його попередник Джозеф Мускат вів розслідування вбивства, викликало народний гнів. Його звинуватили в захисті союзників, які фігурують у справі.

Дафне Каруана Галіція, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проєкту Panama Papers, загинула внаслідок вибуху автомобіля 16 жовтня 2017 року на Мальті. Трьом чоловікам, які розмістили бомбу в авто і підірвали її, вже висунуто звинувачення в убивстві.