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Взрыв на нефтехимическом заводе в Каталонии: один погибший и восемь раненых

Среда, 15 января 2020, 07:52

В результате взрыва на заводе BASF в каталонском городе Таррагона погиб минимум один человек, восемь получили ранения, один человек считается пропавшим без вести.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

Тело жертвы взрыва нашли в доме за два километра от эпицентра событий. Сообщается, что ударная волна привела к обвалу дома, который похоронил под собой своего жителя.

В результате взрыва один человек, работник завода считается пропавшим без вести.

Что же касается раненых, то экстренные службы насчитали восьмерых. Состояние двоих очень тяжелое, у одного лица травмы меньшей степени тяжести, еще пять получили незначительные повреждения.

Завод, на котором произошла авария, - единственный в Испании производитель этиленоксида, химического соединения, которое используется для изготовления моющих средств, растворителей и других продуктов, а также гликоля, одного из основных сырьевых материалов в производстве пластмассы.

Утечки токсичных веществ в результате взрыва, по уверениям властей, не произошло.

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