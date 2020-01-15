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На нафтохімічному заводі BASF у Каталонії - вибух та масштабна пожежа

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Вибух на нафтохімічному заводі у Каталонії: один загиблий і вісім поранених

Середа, 15 січня 2020, 07:52

В результаті вибуху на заводі BASF у каталонському місті Таррагона загинула щонайменше одна людина, вісім отримали поранення, одна особа вважається зниклою безвісти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

Тіло жертви вибуху знайшли у будинку за два кілометри від епіцентру подій. Повідомляється, що ударна хвиля призвела до обвалу будинку, який поховав під собою свого мешканця.

В результаті вибуху одна особа, працівник заводу, вважається зниклим безвісти.

Що ж до поранених то екстрені служби нарахували вісьмох. Стан двох людей дуже важкий, у одної особи травми меншого ступеня тяжкості, ще п’ять отримали незначні ушкодження.

Завод, на якому сталася аварія, - єдиний в Іспанії виробник етиленоксиду, хімічної сполуки, що використовується для виготовлення миючих засобів, розчинників та інших продуктів, а також гліколю, одного з основних сировинних матеріалів у виробництві пластмаси.

Витоку токсичних речовин в результаті вибуху, за запевненнями влади, не сталося.

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