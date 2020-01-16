В Европарламенте возразили Путину: Польша была жертвой, а не виновником Второй мировой

В Европарламенте состоялась дискуссия на тему российских исторических манипуляций об ответственности Польши за начало Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

В дискуссии на тему, которую спровоцировали высказывания президента России Владимира Путина, приняли участие более полусотни евродепутатов. Не все говорили в один голос, но подавляющее большинство указывало на российскую ответственность за провоцирование войны путем заключения пакта Молотова-Риббентропа.

Солидарность с Польшей в связи с атаками России выразила заместитель председателя Еврокомиссии Вера Юрова. "Европейская комиссия полностью отвергает любые ложные утверждения, которые пытаются исказить историю Второй мировой войны, или изображать жертв, таких как Польша, как преступников", - подчеркнула она.

Юрова отметила, что искажение исторических фактов является угрозой для демократического общества.

Об ответственности России и пакта Риббентропа-Молотова говорила также латышский евродепутат Сандра Калниете из Европейской народной партии. "Советский Союз несет ответственность за начало Второй мировой войны", - подчеркнула она.

Против замены ролей палачей и жертв протестовал немецкий евродепутат Рейнхард Бютикофер. "Этот тип преобразования, опрокидывание исторической вины может стать первым шагом к идентификации целей для агрессии. ЕС должен быть настороже", - заявил он.

Напомним, 9 января Сейм Польши принял резолюцию в деле манипулирования фактами и перевирание истории российскими политиками с целью дискредитации Польши.

Путин утверждал, что заговор западных государств с Адольфом Гитлером проложил путь ко Второй мировой войне. Путин оправдывает ввод советских войск в Польшу в 1939 году тем, что польское правительство якобы не контролировало свою армию.