В Европарламенте возразили Путину: Польша была жертвой, а не виновником Второй мировой
В Европарламенте состоялась дискуссия на тему российских исторических манипуляций об ответственности Польши за начало Второй мировой войны.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
В дискуссии на тему, которую спровоцировали высказывания президента России Владимира Путина, приняли участие более полусотни евродепутатов. Не все говорили в один голос, но подавляющее большинство указывало на российскую ответственность за провоцирование войны путем заключения пакта Молотова-Риббентропа.
Солидарность с Польшей в связи с атаками России выразила заместитель председателя Еврокомиссии Вера Юрова. "Европейская комиссия полностью отвергает любые ложные утверждения, которые пытаются исказить историю Второй мировой войны, или изображать жертв, таких как Польша, как преступников", - подчеркнула она.
Юрова отметила, что искажение исторических фактов является угрозой для демократического общества.
Об ответственности России и пакта Риббентропа-Молотова говорила также латышский евродепутат Сандра Калниете из Европейской народной партии. "Советский Союз несет ответственность за начало Второй мировой войны", - подчеркнула она.
Против замены ролей палачей и жертв протестовал немецкий евродепутат Рейнхард Бютикофер. "Этот тип преобразования, опрокидывание исторической вины может стать первым шагом к идентификации целей для агрессии. ЕС должен быть настороже", - заявил он.
Напомним, 9 января Сейм Польши принял резолюцию в деле манипулирования фактами и перевирание истории российскими политиками с целью дискредитации Польши.
Путин утверждал, что заговор западных государств с Адольфом Гитлером проложил путь ко Второй мировой войне. Путин оправдывает ввод советских войск в Польшу в 1939 году тем, что польское правительство якобы не контролировало свою армию.