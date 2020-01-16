В Європарламенті заперечили Путіну: Польща була жертвою, а не винуватцем Другої світової

У Європарламенті відбулася дискусія на тему російських історичних маніпуляцій про відповідальність Польщі за початок Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

У дискусії на тему, яку спровокували спірні висловлювання президента Росії Владіміра Путіна, взяли участь понад пів сотні євродепутатів. Не всі говорили в один голос, але переважна більшість вказувала на російську відповідальність за провокування війни шляхом укладення пакту Молотова-Ріббентропа.

Солідарність із Польщею у зв'язку з атаками Росії висловила заступниця голови Єврокомісії Вєра Юрова. "Європейська комісія повністю відкидає будь-які неправдиві твердження, які намагаються спотворити історію Другої світової війни, або зображати жертви, такі як Польща, як злочинців", - підкреслила вона.

Юрова зазначила, що спотворення історичних фактів є загрозою для демократичного суспільства.

Про відповідальність Росії і пакт Ріббентропа-Молотова говорила також латвійська євродепутатка Сандра Калніете з Європейської народної партії. "Радянський Союз несе відповідальність за початок Другої світової війни", - підкреслила вона.

Проти заміни ролей катів і жертв протестував німецький євродепутат Рейнхард Бютікофер. "Цей тип перетворення, перекидання історичної провини може стати першим кроком до ідентифікації цілей для агресії. ЄС повинен бути насторожі", - заявив він.

Нагадаємо, 9 січня Сейм Польщі ухвалив резолюцію у справі маніпулювання фактами та перебріхування історії російськими політиками з метою дискредитації Польщі.

Путін стверджував, що змова західних держав з Адольфом Гітлером проклала шлях до Другої світової війни. Путін виправдовував введення радянських військ до Польщі в 1939 році тим, що польський уряд нібито не контролював свою армію.