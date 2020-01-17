Парламент Бельгии отклонил резолюцию с призывом вывести ядерное оружие США из страны

Депутаты парламента Бельгии в четверг отклонили резолюцию с просьбой о выводе американского ядерного оружия, дислоцированного в стране, и присоединение к договору ООН о запрещении ядерного оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

За резолюцию проголосовали 66 депутатов, а 74 ее отклонили.

Среди тех, кто высказался за резолюцию, были социалисты, зеленые, центристы (cdH), Рабочая партия (PVDA) и франкоязычная партия DéFI. Против голосовали националистические и фламандские партии.

Незадолго до рождественских каникул парламентский комитет по иностранным делам одобрил предложение о выводе ядерного оружия с территории Бельгии и присоединении страны к международному Договору о запрещении ядерного оружия.

В документе содержался призыв к бельгийскому правительству "как можно скорее разработать дорожную карту, направленную на вывод ядерного оружия с территории Бельгии".

Отмечается, что американский посол в Бельгии был "особенно озабочен" этой резолюцией до голосования в четверг.

Долгое время, в отличие от других стран, в Бельгии не было никаких публичных дебатов о наличии ядерного оружия на бельгийской территории.

Проект доклада, опубликованный в июле прошлого года Парламентской ассамблеей НАТО, подтверждает, что Бельгия является одной из нескольких европейских стран, что хранят ядерное оружие США в рамках соглашения НАТО о распределении ядерного оружия. Оружие размещено на авиабазе Кляйне-Брогель в провинции Лимбург.