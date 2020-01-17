Парламент Бельгії відхилив резолюцію з закликом вивести ядерну зброю США з країни

Депутати парламенту Бельгії у четвер відхилили резолюцію з проханням про виведення американської ядерної зброї, дислокованої в країні, і приєднання до договору ООН про заборону ядерної зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

За резолюцію проголосували 66 депутатів, а 74 її відхилили.

Серед тих, хто висловився за резолюцію, були соціалісти, зелені, центристи (cdH), Робітнича партія (PVDA) і франкомовна партія DéFI. Проти голосували націоналістичні і фламандські партії.

Незадовго до різдвяних канікул парламентський комітет у закордонних справах схвалив пропозицію про виведення ядерної зброї з території Бельгії та приєднання країни до міжнародного Договору про заборону ядерної зброї.

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У документі містився заклик до бельгійського уряду "якомога швидше розробити дорожню карту, спрямовану на виведення ядерної зброї з території Бельгії".

Зазначається, що американський посол в Бельгії був "особливо стурбований" цією резолюцією до голосування в четвер.

Довгий час, на відміну від інших країн, у Бельгії не було жодних публічних дебатів про наявність ядерної зброї на бельгійській території.

Проєкт доповіді, опублікований у липні минулого року Парламентською асамблеєю НАТО, підтверджує, що Бельгія є однією з декількох європейських країн, що зберігають ядерну зброю США в рамках угоди НАТО про розподіл ядерної зброї. Зброя розміщена на авіабазі Кляйне-Брогель в провінції Лімбург.